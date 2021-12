Milan, brutte notizie in vista del Napoli: purtroppo non ce la fa! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non sono buone le ultime che arrivano da Milanello. In vista dell’importante match di campionato contro il Napoli, infatti, un perno di Stefano Pioli non riuscirà a recuperare e dovrà dare dunque forfait Pioli, Milan, Napoli Ecco di chi si tratta Il giocatore di cui stiamo parlando è Rafael Leao. Il giocatore portoghese ha fatto sapere tramite i propri profili social di non aver recuperato. La storia pubblicata dallo stesso Leao non lascia spazio a interpretazioni: per lui niente Napoli. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan: il rinforzo per la difesa potrebbe arrivare dal Lille! LEGGI ANCHE: Milan-Napoli, piove sul bagnato per Spalletti: il giocatore verso il forfait Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non sono buone le ultime che arrivano daello. Indell’importante match di campionato contro il, infatti, un perno di Stefano Pioli non riuscirà a recuperare e dovrà dare dunque forfait Pioli,Ecco di chi si tratta Il giocatore di cui stiamo parlando è Rafael Leao. Il giocatore portoghese ha fatto sapere tramite i propri profili social di non aver recuperato. La storia pubblicata dallo stesso Leao non lascia spazio a interpretazioni: per lui niente. LEGGI ANCHE: Calciomercato: il rinforzo per la difesa potrebbe arrivare dal Lille! LEGGI ANCHE:, piove sul bagnato per Spalletti: il giocatore verso il forfait

