Migranti morti nel Mediterraneo. Il rapporto Migrantes critica governi Conte 2 e Draghi. (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Fino a novembre 2021 sono morti – con stima minima – 1.559 Migranti in mare verso l’Italia; nell’intero anno 2019 erano stati 1.283. È da questo semplice numero che si trae la differenza di gestione al Viminale tra Matteo Salvini (Ministro nel primo Governo Conte) e Luciana Lamorgese, titolare gli Interni negli due successivi governi (Conte-2 e Draghi). L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Fino a novembre 2021 sono– con stima minima – 1.559in mare verso l’Italia; nell’intero anno 2019 erano stati 1.283. È da questo semplice numero che si trae la differenza di gestione al Viminale tra Matteo Salvini (Ministro nel primo Governo) e Luciana Lamorgese, titolare gli Interni negli due successivi-2 e). L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Avvenire_Nei : Tragedia nella Giornata dei diritti umani: nel camion erano ammassato quasi 150 persone, la maggior parte guatemalt… - sciantokescia : RT @chierici1950: Quanti migranti,quanti arabi muslims,quanti cinesi,sono morti per il covid?Quanti loro bambini si sono infettati? - terundago : RT @BalcaniCaucaso: Aveva 10 anni. E' affogata tentando, con la mamma, di attraversare il fiume Dragogna, tra Croazia e Slovenia. Ennesimo… - roxibrass : RT @chierici1950: Quanti migranti,quanti arabi muslims,quanti cinesi,sono morti per il covid?Quanti loro bambini si sono infettati? - pentagram54 : RT @chierici1950: Quanti migranti,quanti arabi muslims,quanti cinesi,sono morti per il covid?Quanti loro bambini si sono infettati? -