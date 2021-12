Migranti, l’Italia rischia l’esclusione da Schengen. Meloni: Draghi fermi il folle immigrazionismo Pd (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non solo i respingimenti verso i Paesi di primo approdo, ma anche l’ipotesi di escludere dall’area Schengen chi non tratterrà i Migranti sul proprio territorio. Si nasconde anche questo nelle pieghe della proposta di riforma del Codice Schengen varata ieri dalla Commissione Ue e ora soggetta al vaglio del Parlamento e del Consiglio europeo. A lanciare l’allarme è stata Giorgia Meloni, che si è rivolta a Mario Draghi perché «fermi la follia immigrazionista del Pd e della sinistra italiana e impedisca che l’Italia sia buttata fuori dall’area Schengen e diventi ufficialmente il campo profughi d’Europa». Il nodo Migranti e la riforma «dettata da Macron» «La Commissione Von der Leyen – ha spiegato Meloni – propone una ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non solo i respingimenti verso i Paesi di primo approdo, ma anche l’ipotesi di escludere dall’areachi non tratterrà isul proprio territorio. Si nasconde anche questo nelle pieghe della proposta di riforma del Codicevarata ieri dalla Commissione Ue e ora soggetta al vaglio del Parlamento e del Consiglio europeo. A lanciare l’allarme è stata Giorgia, che si è rivolta a Marioperché «la follia immigrazionista del Pd e della sinistra italiana e impedisca chesia buttata fuori dall’areae diventi ufficialmente il campo profughi d’Europa». Il nodoe la riforma «dettata da Macron» «La Commissione Von der Leyen – ha spiegato– propone una ...

