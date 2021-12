Migranti: Draghi, 'ingiustificato trattamento disumano a confine Bielorussia-Polonia' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Sui Migranti al confine tra le Bielorussia e la Polonia "condivido le osservazioni della senatrice Bonino. Sono 3-4mila persone, noi ne abbiamo prese più di 63mila quest'anno, neanche i numeri giustificano questi trattamenti disumani". Così il premier Mario Draghi nella replica al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Suialtra lee la"condivido le osservazioni della senatrice Bonino. Sono 3-4mila persone, noi ne abbiamo prese più di 63mila quest'anno, neanche i numeri giustificano questi trattamenti disumani". Così il premier Marionella replica al Senato.

