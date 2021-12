Mieloma multiplo, daratumumab sottocutaneo disponibile in Italia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Nuove e importanti prospettive per chi soffre di Mieloma multiplo in Italia. È infatti disponibile e rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale la formulazione sottocutanea di daratumumab per il trattamento di pazienti adulti con Mieloma multiplo di nuova diagnosi o recidivato/refrattario. Inoltre, ottiene la rimborsabilità anche la terapia di daratumumb in associazione con bortezomib, talidomide e desametasone (D-VTd) per il trattamento di pazienti adulti con Mieloma multiplo di nuova diagnosi eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali. Lo riferisce in una nota Janssen, azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson. Il Mieloma multiplo, tumore ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Nuove e importanti prospettive per chi soffre diin. È infattie rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale la formulazione sottocutanea diper il trattamento di pazienti adulti condi nuova diagnosi o recidivato/refrattario. Inoltre, ottiene la rimborsabilità anche la terapia di daratumumb in associazione con bortezomib, talidomide e desametasone (D-VTd) per il trattamento di pazienti adulti condi nuova diagnosi eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali. Lo riferisce in una nota Janssen, azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson. Il, tumore ...

Advertising

emergency_live : Mieloma multiplo, disponibile in Italia formulazione sottocutanea daratumumab - alessia80550022 : @MariaDimasi4 Grazie Maria, lo sarò sempre per mio papá . Il percorso contro il Mieloma multiplo é lungo e tortuoso… - Andrea080576 : Buon mercoledì cari amici,aiutiamo Paolo,il padre di @alessia80550022 condividete la raccolta,se potete fate una… - gsk_it : Il congresso #ASH2021, che si conclude oggi, è stata un’occasione importante per condividere con la comunità scient… - ginaforjob : RT @alessia80550022: Facciamo ripartire la raccolta, Mi aiutate? Mio padre, 58 anni, malato di un tumore del sangue e prossimo a trapianto… -