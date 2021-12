Mieloma multiplo, daratumumab sottocutaneo disponibile in Italia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. - Nuove e importanti prospettive per chi soffre di Mieloma multiplo in Italia. È infatti disponibile e rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale la formulazione sottocutanea di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. - Nuove e importanti prospettive per chi soffre diin. È infattie rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale la formulazione sottocutanea di ...

Mieloma multiplo, daratumumab sottocutaneo disponibile in Italia Nuove e importanti prospettive per chi soffre di mieloma multiplo in Italia. È infatti disponibile e rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale la formulazione sottocutanea di daratumumab per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo ...

