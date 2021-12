«Mi sono buttato a terra cinque giorni di fila per provare il tuffo alla Becker»: il film che la Germania aspetta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) C’è pure un gelato, in Germania, che si chiama “BumBum”. Come Bum Bum Becker. “È quello rosso, blu, stile gomma”, dice alla Faz l’attore che reciterà la parte di Becker nel film “The Rebel – From Leimen to Wimbledon” (in onda domani in Germania). Il compianto Galeazzi non dava soprannomi, ma fondava dei brand. La storia del tennista tedesco, poi, si presta perfettamente a farne un film. La Becker-mania in Germania con gli anni si è solo attenuata, travolta dagli scandali e dai pettegolezzi. Il ragazzo che veste i suoi panni, Bruno Alexander, è uguale. Ma è nato nel 1999, l’anno in cui Becker ha concluso la sua carriera. “Praticamente non sapevo nemmeno cosa fosse questo Wimbledon – dice – Ma quello che ho notato ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) C’è pure un gelato, in, che si chiama “BumBum”. Come Bum Bum. “È quello rosso, blu, stile gomma”, diceFaz l’attore che reciterà la parte dinel“The Rebel – From Leimen to Wimbledon” (in onda domani in). Il compianto Galeazzi non dava soprannomi, ma fondava dei brand. La storia del tennista tedesco, poi, si presta perfettamente a farne un. La-mania incon gli anni si è solo attenuata, travolta dagli scandali e dai pettegolezzi. Il ragazzo che veste i suoi panni, Bruno Alexander, è uguale. Ma è nato nel 1999, l’anno in cuiha concluso la sua carriera. “Praticamente non sapevo nemmeno cosa fosse questo Wimbledon – dice – Ma quello che ho notato ...

