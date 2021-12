“Mi fa male” Alberto Matano travolto dalla tristezza in diretta | la notizia lo ha scosso

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Puntata non facile perquella del 15 dicembre. A ‘La vita in’ si è toccato un argomento molto delicato e il conduttore, dopo aver mostrato al suo pubblico diversi filmati inerenti questa tematica, ha voluto dire la sua manifestando una certa insofferenza. La storia l’ha colpito profondamente e non ha fatto dunque mistero di essere rimasto molto. Nemmeno lui pensava potesse esserci una situazione del genere, che riguarda tra l’altro una persona conosciuta da tutti noi. Soltanto pochi giorni faera invece rimasto sconvolto da un furto in, compiuto ai danni di una sua inviata. Durante l’appuntamento di venerdì 10 dicembre, una giornalista non aveva potuto fare il consueto collegamento perché vittima di un furto ...