Meteo | alta pressione per pochi giorni | da domenica neve e gelo russo

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’delle Azzorre è saldamente posizionata sul nostro Paese. Il tempo anche giovedì sarà soleggiato, salvo foschie e nebbie in Val Padana e qualche nube in più su Abruzzo e Molise. Datornerà il maltempo su alcune aree dell’Italia confino in collina al Meridione. Ribaltone nel weekend Nel corso del prossimo fine settimana un’irruzione di aria fredda proveniente dalla Russia coinvolgerà anche l’Italia. Rovesci disono previsti a quote molto basse al Sud. L’anticipo del freddo si avvertirà già sabato con ingresso dalla porta della Bora. E’ atteso un tracollo delle temperature a partire dalle regioni nord orientali, in rapida estensione a tutto il Paese.

E' in arrivo un freddo glaciale, con inizio già dal weekend del 18 dicembre, fino alla fine dell'anno. L'pressione delle Azzorre che in queste ore si sta sempre più espandendo sul nostro Paese, nei prossimi giorni provocherà con i suoi improvvisi spostamenti a spasso per il continente, una prima ...L'pressione delle Azzorre è saldamente posizionata sul nostro Paese. Il tempo anche giovedì sarà soleggiato, salvo foschie e nebbie in Val Padana e qualche nube in più su Abruzzo e Molise. Da ...