Messi rende omaggio ad Aguero: 'Fa male vederti smettere' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) PARIGI (Francia) - " La verità è che ora fa molto male vedere come devi smettere di fare ciò che ti piace di più a causa di quello che ti è successo ". Nel giorno del doloroso addio al calcio di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) PARIGI (Francia) - " La verità è che ora fa moltovedere come devidi fare ciò che ti piace di più a causa di quello che ti è successo ". Nel giorno del doloroso addio al calcio di ...

