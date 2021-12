Messi ad Aguero | fa male vederti smettere

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) "La verità è che ora fa moltovedere come devidi fare ciò che ti piace di più a causa di quello che ti è successo". Fra le tante personalità che si sono strette a Sergio 'Kun'...

goal : Diego Maradona ???? ? Lionel Messi ???? ? Sergio Aguero ?????????????? ? ???????? ?????????????????? ???? ?????? ?????????? ?? - DiMarzio : #Messi saluta il #Kun con un lungo messaggio - FarFar61 : RT @goal: Diego Maradona ???? ? Lionel Messi ???? ? Sergio Aguero ?????????????? ? ???????? ?????????????????? ???? ?????? ?????????? ?? - DcWave2 : RT @goal: Diego Maradona ???? ? Lionel Messi ???? ? Sergio Aguero ?????????????? ? ???????? ?????????????????? ???? ?????? ?????????? ?? - LouieBowker : RT @goal: Diego Maradona ???? ? Lionel Messi ???? ? Sergio Aguero ?????????????? ? ???????? ?????????????????? ???? ?????? ?????????? ?? -

Fra le tante personalità che si sono strette a Sergio 'Kun'nel giorno del suo addio al calcio per un problema cardiaco c'è anche l'ormai ex compagno di nazionale Leo. "Praticamente un'...Nella giornata odierna Sergioha annunciato il suo addio al calcio a causa di problemi di salute e il suo compagno di Nazionale, Lionel, ha voluto dedicargli un pensiero: "Praticamente un'intera carriera insieme, Kun.(ANSA) – ROMA, 15 DIC – “La verità è che ora fa molto male vedere come devi smettere di fare ciò che ti piace di più a causa di quello che ti è successo”. Fra le tante personalità che si sono strette ...Sergio Aguero ha detto addio al calcio. Lo ha fatto con la maglia del Barcellona, ma i suoi segni nel calcio sono indelebili: dall'Argentina, ai record con il Manchester City (qui tutta la sua storia) ...