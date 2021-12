Merlo come Verdelli su Meloni, Atreju e i bombaroli neri. La richiesta è: rinnegare Almirante (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Francesco Merlo deve avere talmente apprezzato il tweet delirante di Carlo Verdelli su Piazza Fontana da replicarne i toni oggi in una risposta a un lettore di Repubblica. Che aveva scritto Verdelli? L’ex direttore di Repubblica così scriveva lo scorso 12 dicembre: “Sedici morti, matrice l’eversione nera; siamo antifascisti però tutti fratelli d’Italia a Atreju21”. Gli eskimi in redazione hanno ancora la loro funzione anche se sono ormai rimasti in pochi. LEGGI ANCHE Repubblica sempre più in basso: paragona Giorgia Meloni e il suo libro al caso Mara Cagol "La Repubblica", una sprangata contro la destra: Francesco Merlo l'ultimo katanga Notava Pietrangelo Buttafuoco: “come se la matrice rossa dello stragismo comunista dovesse riguardare Enrico Letta…“. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Francescodeve avere talmente apprezzato il tweet delirante di Carlosu Piazza Fontana da replicarne i toni oggi in una risposta a un lettore di Repubblica. Che aveva scritto? L’ex direttore di Repubblica così scriveva lo scorso 12 dicembre: “Sedici morti, matrice l’eversione nera; siamo antifascisti però tutti fratelli d’Italia a21”. Gli eskimi in redazione hanno ancora la loro funzione anche se sono ormai rimasti in pochi. LEGGI ANCHE Repubblica sempre più in basso: paragona Giorgiae il suo libro al caso Mara Cagol "La Repubblica", una sprangata contro la destra: Francescol'ultimo katanga Notava Pietrangelo Buttafuoco: “se la matrice rossa dello stragismo comunista dovesse riguardare Enrico Letta…“. ...

