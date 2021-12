(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il potenziamento automaticoriscossione, in discussione in questi giorni e che, con meccanismo compensativo, ingloba i debiti nel credito d’imposta o nei rimborsi da riconoscere al diretto interessato (prima che l’Erario o un ente locale riconosca il relativo credito d’imposta o rimborso), “merita di essere analizzatola”. Cosìin un articolo pubblicato sul sito dell’associazione. La disciplina descritta dai sei commi del nuovo art. 28 ter del Testo unicoriscossione (d.P.R. n. 602 del 1973) ha superato la fase dell’istruttoria tecnica ed è pronta per essere integrata nella legge di bilancio. “La finalità è quella di razionalizzare latax ...

Advertising

fisco24_info : Meritocrazia Italia, la gestione delle tax expenditures sotto la lente della legalità: Il potenziamento automatico… - fisco24_info : Infrastrutture, Meritocrazia Italia: 'Qualità passa da merito e legalità': 'Dal problema alla soluzione. Che merito… - TeamEstinzione : RT @Disagioconvista: @TeamEstinzione Da queste piccole cose si vede che non c'è meritocrazia in Italia, altrimenti invece di multarla l'avr… - luc_sca : 'all'estero apprezzano le competenze,la meritocrazia altro che nell'Italia provinciale e corrotta',.... - ViPiu_it : Nuovi scioperi, Walter Mauriello (presidente Meritocrazia Italia): sia il momento del dialogo -

Ultime Notizie dalla rete : Meritocrazia Italia

Adnkronos

, che a mio parere, è la parola chiave ". E di cosa va più orgoglioso di aver ... il 19 settembre, si è concretizzato con l'atto di gemellaggio siglato, in Piazza, con il primo ...Credibilità,e trasparenza sono la nostra forza. Abbiamo due centri di ricerca ... 'In effetti, non senza amarezza, devo constatare che l'investe solo l'1,4 per cento del Pil contro ...È famoso ai più per essere stato presidente di Confidustria, della Fiat e della Ferrari, ideatore e fondatore dell'unico treno privato - Italo - che ha rotto il monopolio ...Lucia Azzolina, ex ministra dell'Istruzione durante la fase più dura della pandemia, racconta la sua verità nel libro "La vita insegna": l'intervista a Notizie.it.