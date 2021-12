Advertising

wendmagno : Alfa Romeo 8C-R Tazio vs Lamborghini V12 Vision GT vs Mercedes-Benz AMG ... -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Vision

EQXX, l' auto elettrica da 1.000 km di autonomia sarà presentata il prossimo 3 gennaio . Il modello è stato anticipato da un teaser che ne mostra il profilo particolarmente ...Lunedì 3 gennaio 2022 riflettori puntati sul Consumer Electronics Show, o più semplicemente CES per il debutto di- BenzEQXX , la visionaria vettura elettrica del marchio tedesco che sarà svelata in anteprima mondiale nel corso dell'appuntamento dedicato all'high - tech in scena a Las Vegas. Il ...Mercedes Vision EQXX, anteprima dell'auto elettrica da 1.000 km. Sarà presentata il 3 gennaio 2022: efficienza ai massimi livelli, sotto tutti gli aspetti.Concepita in collaborazione col team di Formula 1, la concept Mercedes Vision EQXX è il modello più efficiente della storia del brand.