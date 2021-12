Mercato, secondo i bookie ipotesi Icardi per l'attacco della Juve (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Mercato di gennaio è ormai alle porte e la Juventus, dopo le tante difficoltà di questa prima parte di stagione a trovare la via della rete, non può permettersi di rimanere ferma. Allegri sta valutando varie opzioni per il reparto avanzato con il nome di Icardi di ritorno tra i papabili rinforzi. secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, l’ex capitano interista è un’opzione concreta: il suo arrivo a Torino nella prossima sessione vale 5 volte la posta. I bianconeri, però, dovranno battere la concorrenza del Milan che punta a rinforzare il reparto avanzato e clamoroso approdo nella Milano rossonera del centravanti argentino nella finestra invernale, seppur meno probabile rispetto al matrimonio con i bianconeri, si trova in quota a 16. Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ildi gennaio è ormai alle porte e lantus, dopo le tante difficoltà di questa prima parte di stagione a trovare la viarete, non può permettersi di rimanere ferma. Allegri sta valutando varie opzioni per il reparto avanzato con il nome didi ritorno tra i papabili rinforzi.gli esperti di Sisal Matchpoint, l’ex capitano interista è un’opzione concreta: il suo arrivo a Torino nella prossima sessione vale 5 volte la posta. I bianconeri, però, dovranno battere la concorrenza del Milan che punta a rinforzare il reparto avanzato e clamoroso approdo nella Milano rossonera del centravanti argentino nella finestra invernale, seppur meno probabile rispetto al matrimonio con i bianconeri, si trova in quota a 16.

Advertising

zazoomblog : Mercato secondo i bookie ipotesi Icardi per lattacco della Juve - #Mercato #secondo #bookie #ipotesi - MarcoYera : @_enz29 Vabbè, il senso generale è che quei soldi non verranno spesi per il mercato. Secondo me se possono togliers… - franciungaro : RT @ninjamarketing: Secondo un recente sondaggio Ipsos, il 63% degli italiani adottano soluzioni cashless per i propri pagamenti. Scopri in… - ninjamarketing : Secondo un recente sondaggio Ipsos, il 63% degli italiani adottano soluzioni cashless per i propri pagamenti. Scopr… - sportli26181512 : '#Barcellona, incontro tra Laporta e #Raiola per #Haaland': Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il preside… -