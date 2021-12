“Me ne sono accorta…”. Caso Alex Belli al GF Vip, Carmen Russo si schiera e con Soleil Sorge ‘vomita’ tutto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’addio al GF Vip 6 di Alex Belli è stato un vero e proprio colpo di scena. L’attore di Centovetrine è stato spesso al centro delle critiche a causa si alcuni comportamenti assunti dentro la casa, reputati poco veritieri solo per creare dinamiche nel gioco e quindi per avere più possibilità di restare in gioco. Durante la puntata indiretta andata in onda lunedì 13 dicembre è arrivato il colpo di scena: una nuova lite con Soleil Sorge, la squalifica dal GF Vip 6 per aver infranto il regolamento e l’uscita di scena insieme alla moglie Delia Duran, che era entrata nella casa di Cinecittà per l’ennesimo confronto. Dopo la squalifica di Alex Belli, Soleil Sorge è crollata in lacrime mettendo in dubbio l’autenticità del percorso dell’ormai ex amico nella ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’addio al GF Vip 6 diè stato un vero e proprio colpo di scena. L’attore di Centovetrine è stato spesso al centro delle critiche a causa si alcuni comportamenti assunti dentro la casa, reputati poco veritieri solo per creare dinamiche nel gioco e quindi per avere più possibilità di restare in gioco. Durante la puntata indiretta andata in onda lunedì 13 dicembre è arrivato il colpo di scena: una nuova lite con, la squalifica dal GF Vip 6 per aver infranto il regolamento e l’uscita di scena insieme alla moglie Delia Duran, che era entrata nella casa di Cinecittà per l’ennesimo confronto. Dopo la squalifica diè crollata in lacrime mettendo in dubbio l’autenticità del percorso dell’ormai ex amico nella ...

