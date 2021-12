Maurizio Battista | matrimonio finito | scrive alla figlia e l’ex si infuria

Leggi su dilei

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non sempre i matrimoni finiscono in un ‘per sempre felici e contenti’. A volte, invece, la vita riesce a mettere ostacoli insormontabili anche di fronte alle coppie più unite. È forse questo quello che è successo tra il comicoe sua moglie Alessandra Moretti, che si sono detti addio. I rapporti tra i due, adesso, sembrerebbero essere tesissimi., le parole per laAnnae Alessandra Moretti hanno avuto un’intensa storia d’amore. Dloro relazione è nata la piccola Anna, che oggi ha cinque anni. Se apparentemente tutto sembrava andare per il meglio, tra loro sono subentrate delle crisi: prima nel 2018, superata con molte difficoltà, e poi di recente. Se in passato, quindi, sono riusciti a ...