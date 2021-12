Matrimonio finito tra Vanessa Gravina e Domenico Pimpinella | “Non è un abbandono”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Persarà il primo Natale da separata, il primo senza. L’attrice e il suo ex marito avevano deciso già da tempo di lasciarsi, già in primavera stava avvenendo un cambiamento di cui lainiziava a parlare. E’ stata dura e alla rivista DiPiù racconta che vorrebbero non ci fosse un totale. Non è uninfatti, dopo tanti anni desiderano ancora contare sull’altro ma forse sono le parole che si dicono sempre quando finisce una storia che è stata importante. Per la prima voltatrascorrerà le feste da sola ma era inevitabile perché con il passare del tempo il loro amore si era affievolito. Nessuna grande motivazione, niente da rivelare, solo il dolore per una coppia ...