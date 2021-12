“Mastro Panettone” | Pompilio Giardino primo nella categoria Miglior Panettone Artigianale al Cioccolato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Un 2021 da incorniciare per il talentuoso pasticciere di Ariano Irpino,, che inserisce un nuovo e importante risultato in questo anno di successi. Il giovane artigiano del Tricolle ha conquistato ilposto per laalal concorso “”.ha vinto contro blasonati pasticcieri di tutto lo stivale. Una nuova soddisfazione per lui e tutta la squadra che collabora con lui. Una soddisfazione per tutta la famiglia di Confartigianato Avellino. Questoposto segue altri premi ottenuti nei mesi ...