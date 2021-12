Massimiliano Vado, chi è il marito di Michela Andreozzi: età, carriera, film, figli, altezza, Instagram (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Michela Andreozzi, ma conosciamo meglio il marito Massimiliano Vado. Massimiliano Vado, chi è il marito di Michela Andreozzi: età, carriera, film Massimiliano Vado è nato a Savona il 20 luglio del 1970 ed è un noto attore, regista e personaggio televisivo. Dopo il diploma alla Scuola del Teatro stabile di Roma, si è specializzato e ha iniziato a muovere i primi passi a teatro. Fra i suoi ruoli più importanti in televisione ricordiamo: Distretto di Polizia 5, Distretto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche, ma conosciamo meglio il, chi è ildi: età,è nato a Savona il 20 luglio del 1970 ed è un noto attore, regista e personaggio televisivo. Dopo il diploma alla Scuola del Teatro stabile di Roma, si è specializzato e ha iniziato a muovere i primi passi a teatro. Fra i suoi ruoli più importanti in televisione ricordiamo: Distretto di Polizia 5, Distretto di ...

