Massafra | “Vicoli corti” | inizia la sedicesima edizione Festival cinematografico

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Prende il via oggi aladel. Cinema di Periferia”, organizzato dall’associazione Il Serraglio. Per la prima volta l’intera manifestazione si svolge al Cineteatro Spadaro. L’ingresso è gratuito. Il programma della prima giornata: Giovedì 16 dicembre 2021 – Cineteatro Spadaro Dalle ore 18:00 CORTOMETRAGGI Inchei di Federico Dematté > 16?- Italia – 2021Big di Daniele Pini > 14? – Italia – 2021Goads di Iris Baglanea > 15? – Grecia – 2020Cromosoma X di Lucia Bulgheroni > 9? – Italia – 2021Trou noir di Tristan Aymon > 29? – Svizzera – 2020Pluto di Ivan Saudelli > 15? – Italia – 2021 Ore 20:00 LUNGOMETRAGGIOStop Zemlia di Kateryna Gornostai > 120? – Ucraina – 2021 Di seguito in ...

Advertising

BlunoteWeb : Massafra: Parte 16a edizione festival cinematografico ‘Vicoli Corti. Cinema di Periferia’ - GirEventi : 'Vicoli Corti. Cinema di Periferia', rassegna a Massafra | - corrmezzogiorno : #Bari «Vicoli Corti, Cinema di Periferia». Parte il 16 il festival di Massafra - puglianotizie24 : Massafra, il programma della XVI edizione del festival Vicoli Corti - BlunoteWeb : Massafra (TA): Sedicesima edizione di Vicoli Corti. Cinema di Periferia -

Ultime Notizie dalla rete : Massafra Vicoli

" Cineteatro Spadaro ( 16 - 19 dicembre ) Taranto " Auditorium TaTÀ ( 17 - 18 dicembre ) È tutto pronto per l' avvio della sedicesima edizione di "Corti. Cinema di Periferia ", con ...- Cineteatro Spadaro (16 - 19 dicembre) Taranto - Auditorium TaTÀ (17 - 18 dicembre) È tutto pronto per l'avvio della sedicesima edizione di 'Corti. Cinema di Periferia', con una ...Prende il via oggi a Massafra la sedicesima edizione del festival cinematografico Vicoli Corti. Cinema di Periferia, organizzato dall’associazione Il Serraglio. Per la prima volta l’intera manifestazi ...VICOLI CORTI. CINEMA DI PERIFERIA XVI EDIZIONE Torna con le proiezioni dal vivo, tra lunghi e corti che hanno già ...