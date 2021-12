Mascherina obbligatoria all’aperto si o no? Facciamo chiarezza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Su proposta del premier e del Ministro della Salute Speranza, il Cdm ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia. Lo stato di emergenza dunque non finisce il 31 dicembre 2021, bensì prosegue fino al 31 marzo 2022. Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, e viene anche prorogata la struttura del Commissario straordinario generale Figliuolo per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza. Cosa cambia per l’utilizzo delle mascherine, al chiuso e all’aperto? Stato di emergenza e mascherine all’aperto Nessun obbligo di mascherine all’aperto. Nessuna misura, spiegano fonti di Palazzo Chigi, è stata ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Su proposta del premier e del Ministro della Salute Speranza, il Cdm ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia. Lo stato di emergenza dunque non finisce il 31 dicembre 2021, bensì prosegue fino al 31 marzo 2022. Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, e viene anche prorogata la struttura del Commissario straordinario generale Figliuolo per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza. Cosa cambia per l’utilizzo delle mascherine, al chiuso e? Stato di emergenza e mascherineNessun obbligo di mascherine. Nessuna misura, spiegano fonti di Palazzo Chigi, è stata ...

