Martedì 14 Dicembre 2021 – 386ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) seduta Ora inizio: 16:30 La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori fino al 24 Dicembre: la settimana corrente è dedicata prevalentemente all'esame della legge di bilancio in 5a Commissione; restano confermate, domani alle ore 16, le comunicazioni del Presidente del Consiglio sul prossimo vertice europeo. Lunedì 20 Dicembre alle ore 12 l'Assemblea esaminerà la delega in materia di disabilità, collegata alla manovra; Martedì 21 Dicembre alle ore 9.30 saranno discussi rendiconto e bilancio interno del Senato; seguirà la discussione della legge di bilancio che proseguirà mercoledì 22 Dicembre dalle ore 9.30. Giovedì 23 Dicembre, e se necessario venerdì 24 Dicembre, sarà esaminato il decreto-legge di ...

