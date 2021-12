Marotta: 'Il sorteggio rifatto? Ci siamo rimasti male..." (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, all'uscita dai Gazzetta Sports Awards, ha commentato l'errore della Uefa nella cerimonia di sorteggio degli ottavi di finale di Champions League Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe, all'uscita dai Gazzetta Sports Awards, ha commentato l'errore della Uefa nella cerimonia didegli ottavi di finale di Champions League

Advertising

Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: #Inter, #Marotta: “Sorteggio? Ci siamo rimasti male, quello è sicuro. Poi non mi addentro più di tanto perché rispettiamo… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter, Marotta: “Godiamoci il momento. Sorteggio? Rimasti male ma nessun ricorso. Il mercato…” - InterClubIndia : RT @marifcinter: #Inter, #Marotta: “Sorteggio? Ci siamo rimasti male, quello è sicuro. Poi non mi addentro più di tanto perché rispettiamo… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Inter, Marotta: “Godiamoci il momento. Sorteggio? Rimasti male ma nessun ricorso. Il mercato? Vedremo” - Yolocoloco2 : RT @it_inter: #Marotta sul sorteggio: 'Ci siamo rimasti male. Rispettiamo le regole, ma l'amarezza è profonda. Non abbiamo pensato al ricor… -