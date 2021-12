Mario Giordano "congelato" da Mediaset? Pessima idea, gode Bianca Berlinguer: clamoroso in prima serata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Fermare Fuori dal Coro e Mario Giordano parecchi giorni prima del Natale, forse, per Rete 4 e Mediaset non è stata una scelta azzeccatissima. Si ricorda che il lungo stop, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe dovuto alla linea troppo no-vax del programma, poco gradita ai vertici del Biscione. E così ieri sera, martedì 14 dicembre, ecco che Fuori dal Coro non era in onda. Al contrario, però, i talk di approfondimento politico con cui si contende il martedì sera Mario Giordano erano, ovviamente, in onda. E il verdetto dello share parla abbastanza chiaro. Giovanni Floris con DiMartedì su La7 ha raccolto il 6,9% di telespettatori, pari a 1.335.000 persone. Dunque CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3 è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Fermare Fuori dal Coro eparecchi giornidel Natale, forse, per Rete 4 enon è stata una scelta azzeccatissima. Si ricorda che il lungo stop, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe dovuto alla linea troppo no-vax del programma, poco gradita ai vertici del Biscione. E così ieri sera, martedì 14 dicembre, ecco che Fuori dal Coro non era in onda. Al contrario, però, i talk di approfondimento politico con cui si contende il martedì seraerano, ovviamente, in onda. E il verdetto dello share parla abbastanza chiaro. Giovanni Floris con DiMartedì su La7 ha raccolto il 6,9% di telespettatori, pari a 1.335.000 persone. Dunque Carta, il programma diin onda su Rai 3 è ...

