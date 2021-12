Maribor-Civitanova, Champions League volley: orario, canale tv, programma, streaming (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Archiviata l’esperienza Mondiale per Club, da cui è tornata con una splendida medaglia d’argento, la Lube Civitanova continua negli impegni internazionali, passando alla Champions League, massima competizione europea. Dopo aver vinto piuttosto agevolmente contro il Lokomotiv Novosibirsk nella prima giornata, oggi alle 19:00 i campioni d’Italia affronteranno i campioni di Slovenia dell’OK Maribor, capaci di trionfare nella 1. DOL (massima serie nazionale slovena), ponendo fine a un dominio infinito dell’ACH volley Lubiana, reduce da 16 scudetti consecutivi. L’avversaria sulla carta è alla portata dei ragazzi di coach Gianlorenzo Blengini, che ovviamente non dovranno abbassare la guardia, considerando anche la naturale stanchezza dovuta ai ritmi serratissimi di partite e viaggi a cui sono stati ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Archiviata l’esperienza Mondiale per Club, da cui è tornata con una splendida medaglia d’argento, la Lubecontinua negli impegni internazionali, passando alla, massima competizione europea. Dopo aver vinto piuttosto agevolmente contro il Lokomotiv Novosibirsk nella prima giornata, oggi alle 19:00 i campioni d’Italia affronteranno i campioni di Slovenia dell’OK, capaci di trionfare nella 1. DOL (massima serie nazionale slovena), ponendo fine a un dominio infinito dell’ACHLubiana, reduce da 16 scudetti consecutivi. L’avversaria sulla carta è alla portata dei ragazzi di coach Gianlorenzo Blengini, che ovviamente non dovranno abbassare la guardia, considerando anche la naturale stanchezza dovuta ai ritmi serratissimi di partite e viaggi a cui sono stati ...

