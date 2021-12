Maria Monsè beffata dal televoto uscita per lo 0 | 1% nonostante Perla Maria

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)è stata al Grande Fratello Vip tre settimane, una in più rispetto alla sua precedente esperienza nel 2018. Se la scorsa puntata se l’è scampata perché resa immune dalle opinioniste (ad avere la peggio è stata Patrizia Pellegrino), questa –il supporto e l’impegno di– non ce l’ha fatta

Advertising

Sofysofia2000 : L'audio di patrizia pellegrino che racconta d'aver asfaltato maria monsè che voleva salutarla fingendo di non aver… - Francy11412804 : RT @mesorottaercazz: Maria Monsè quando le dici ciao: #gfvip - Maria31218139 : @eacyle Maria monsè è stata eliminata lunedì sera dal pubblico - DaliaSalvo : RT @GrandeFratello: E fa il suo ingresso trionfale in studio anche Maria Monsè! ?? #GFVIP - Dorian221190 : RT @mesorottaercazz: Maria Monsè quando le dici ciao: #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Monsè

leggo.it

Monsé, Patrizia Pellegrino , Biagio D'Anelli, anche Valeria Marini e Giacomo Urtis hanno deciso di raccontarsi al pubblico nel noto reality show. La scelta della produzione di procedere a delle ...GF Vip,eliminata al televoto per lo 0,1% GF Vip,eliminata al televoto per lo 0,1%: la classifica GF Vip,eliminata al televoto per lo 0,1%: il sostegno della figlia Perla ...