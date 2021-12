Maria De Filippi spiega perché è rimasta delusa da Andrea Nicole e critica Ciprian (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le parole di Maria De Filippi Puntata intensa quella di oggi a Uomini e Donne. Oggi infatti abbiamo assistito alla scelta di Andrea Nicole Conte, che ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Ciprian Aftim. I due sono entrati in studio insieme, ammettendo di aver trascorso la notte insieme a L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le parole diDePuntata intensa quella di oggi a Uomini e Donne. Oggi infatti abbiamo assistito alla scelta diConte, che ha deciso di lasciare il dating show diDeconAftim. I due sono entrati in studio insieme, ammettendo di aver trascorso la notte insieme a L'articolo proviene da Novella 2000.

