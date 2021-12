Mare Fuori 2 quinta puntata: trama e anticipazioni 15 dicembre 2021 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mare Fuori 2 quinta puntata. Mercoledì 15 dicembre 2021 torna su Rai 2 la seconda stagione della fiction con Carolina Crescentini. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mare Fuori 2 episodio 9 Rivelazioni. Carmine capisce chi è il colpevole dell’omicidio e si procura un’arma per ucciderlo mentre il ricordo di Nina lo tormenta. Filippo tenta di chiarire con Naditza. Edoardo esce in permesso per il battesimo di suo figlio, ma prima va a trovare Teresa che vede in compagnia di un altro ragazzo. Sasà si ritrova a riflettere sul suo reato mentre Lino gli è vicino. Viola continua il suo tentativo di far riavvicinare Gemma al suo vecchio ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021). Mercoledì 15torna su Rai 2 la seconda stagione della fiction con Carolina Crescentini. Di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING2 episodio 9 Rivelazioni. Carmine capisce chi è il colpevole dell’omicidio e si procura un’arma per ucciderlo mentre il ricordo di Nina lo tormenta. Filippo tenta di chiarire con Naditza. Edoardo esce in permesso per il battesimo di suo figlio, ma prima va a trovare Teresa che vede in compagnia di un altro ragazzo. Sasà si ritrova a riflettere sul suo reato mentre Lino gli è vicino. Viola continua il suo tentativo di far riavvicinare Gemma al suo vecchio ...

