MARE FUORI 2, PENULTIMA PUNTATA: FILIPPO RIPUDIA CARMINE E RISCHIA DI PERDERE NADITZA (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quinto e penultimo appuntamento con “MARE FUORI 2”, in onda mercoledì 15 dicembre alle 21.20 su Rai2. La serie si conferma tra le più seguite su RaiPlay e ha il merito di aver lanciato tanti volti nuovi della recitazione, da Nicolas Maupas a Massimiliano Caiazzo passando per Valentina Romani e Nicolò Galasso. MARE FUORI 2, Episodio 9 “Rivelazioni” CARMINE capisce chi è il colpevole dell’omicidio e si procura un’arma per ucciderlo mentre il ricordo di Nina lo tormenta. FILIPPO tenta di chiarire con NADITZA. Edoardo esce in permesso per il battesimo di suo figlio, ma prima va a trovare Teresa che vede in compagnia di un altro ragazzo. Sasà si ritrova a riflettere sul suo reato mentre Lino gli è vicino. Viola continua il suo tentativo di far riavvicinare Gemma al suo ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quinto e penultimo appuntamento con “2”, in onda mercoledì 15 dicembre alle 21.20 su Rai2. La serie si conferma tra le più seguite su RaiPlay e ha il merito di aver lanciato tanti volti nuovi della recitazione, da Nicolas Maupas a Massimiliano Caiazzo passando per Valentina Romani e Nicolò Galasso.2, Episodio 9 “Rivelazioni”capisce chi è il colpevole dell’omicidio e si procura un’arma per ucciderlo mentre il ricordo di Nina lo tormenta.tenta di chiarire con. Edoardo esce in permesso per il battesimo di suo figlio, ma prima va a trovare Teresa che vede in compagnia di un altro ragazzo. Sasà si ritrova a riflettere sul suo reato mentre Lino gli è vicino. Viola continua il suo tentativo di far riavvicinare Gemma al suo ...

Advertising

mysherwood1 : RT @fresquedlvamour: stasera mare fuori DOMANI ULTIMA PUNTATA DI… - FabrizioBianco_ : Ti immergi in quel mare di rabbia che travolge la barriera della chiusa; Vivi senza regole asessuate di un'antica t… - yelllowbricks : stasera mare fuori forse muore il chiattillo - nicole_plume : dite che non sapete se sdoppiarvi vedendo sanremo giovani per filippo o mare fuori quando io direttamente non vedrò… - tm0th3e : RT @apoxomenos: voglio una stagione di mare fuori d'inverno solo per vedere quelli menarsi con i piumini -