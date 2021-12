Mare Fuori 2 | anticipazioni ultima puntata 22 dicembre 2021 | trama prossimi episodi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ultimo e imperdibile appuntamento con, la serie di successo di Rai 2 giunta alla sua seconda stagione e che da settimane sta appassionando milioni di telespettatori. Come si concluderà? Scopriamolo con le! Nell’o di mercoledì 22dal titolo ‘La colpevolezza dell’innocenza’ Carmine è riuscito a far uscire Pirucchio dall’isolamento, ma ha ora l’occasione giusta per vendicarsi. Questo perché sarebbe proprio Pirucchio l’assassino di Nina: ma è davvero così? Quando sta per ucciderlo, Carmine vacilla e alla fine ci rinuncia. Lui e Filippo, intanto, scappano e seguono i consigli di Edoardo. Nell’ultimo e imperdibileo ‘Punto di rottura’ molto sarà incentrato sul matrimonio di Nadizta, con i ragazzi che cercheranno di feri ...