Mare Fuori 2, anticipazioni quinta puntata 15 dicembre 2021: trama episodi di stasera in tv

Quinto e imperdibile appuntamento con Mare Fuori, la serie di successo di Rai 2 giunta alla sua seconda stagione e che da settimane sta appassionando milioni di telespettatori. Cosa succederà ora che si sta avvicinando la fine?

Mare Fuori 2, anticipazioni puntata 15 dicembre 2021: trama episodi di stasera

Nel primo episodio di questa sera dal titolo 'Rivelazioni', Carmine capisce chi è il colpevole dell'omicidio e si procura un'arma per ucciderlo, ma il ricordo di Nina lo tormenta. Intanto, Filippo tenta di chiarire con Naditza, Edoardo esce in permesso per il battesimo del figlio e va prima a trovare Teresa. Quest'ultima, però, è in compagna di un altro ragazzo. Sarà si trova a ...

