Mare Fuori 2, anticipazioni episodi del 15 dicembre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Questa sera nuovo appuntamento con la seconda stagione di Mare Fuori. saranno trasmessi gli episodi Rivelazioni e Niente è come sembra Mare Fuori (foto Facebook)Nel primo vedremo Carmine in cerca di un'arma per vendicare la sua amata Nina: il giovane ha infatti scoperto chi è il responsabile della morte della ragazza che aveva appena sposato. Non riesce a trovare pace e la vendetta è l'unico pensiero. L'amico Filippo il Chiattillo deve invece chiarire delle cose con Naditza mentre Edoardo può uscire dell'Ipm: ha il permesso per partecipare al battesimo del figlio ma come in altri episodi è già stato chiaro, il pensiero fisso è Teresa. Il giovane detenuto la andrà a cercare ma resterà deluso quando la vedrà in compagnia di un altro ragazzo.

