Manuel Bortuzzo, la Cassazione riapre il caso. Possibile il terzo sconto di pena per chi sparò (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nuovo processo di appello solo in merito all'aggravante della premeditazione per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due responsabili del ferimento, nel febbraio 2019 a Roma, del nuotatore Manuel Bortuzzo, rimasto poi paralizzato alle gambe. Come riporta l'Adnkronos, è la decisione dei giudici della prima sezione penale della Cassazione. Marinelli e Bazzano nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 a piazza Eschilo, quartiere Axa della Capitale, spararono tre colpi di pistola contro Bortuzzo, che venne colpito alla schiena, e contro la fidanzata Martina Rossi, che si trovava accanto a lui a un distributore automatico di sigarette e rimase miracolosamente illesa. Ferimento di Manuel Bortuzzo: la condanna I due furono condannati in primo grado con rito abbreviato a 16 ...

