Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié trascorrono la notte nella Love Boat, ma il GF Vip censura i video (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo molti tira e molla, fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembra essere ritornato il sereno. I due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno aperto il loro cuore confessando i sentimenti provati e ora appaiono più uniti che mai. Al termine della puntata del reality andata in onda lunedì hanno potuto trascorrere alcuni momenti di intimità lontano dagli altri concorrenti. La produzione non ha voluto mostrare nulla di ciò che è successo fra di loro, ma sui social si parla già di una “notte di vera passione“. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié nella Love Boat al GF Vip: la produzione censura la “notte d’amore” In seguito alla puntata del Grande ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo molti tira e molla, frasembra essere ritornato il sereno. I due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno aperto il loro cuore confessando i sentimenti provati e ora appaiono più uniti che mai. Al termine della puntata del reality andata in onda lunedì hanno potuto trascorrere alcuni momenti di intimità lontano dagli altri concorrenti. La produzione non ha voluto mostrare nulla di ciò che è successo fra di loro, ma sui social si parla già di una “di vera passione“.al GF Vip: la produzionela “d’amore” In seguito alla puntata del Grande ...

Advertising

GiovannaPozzoni : RT @GiorgiaMeloni: Questa non è Giustizia. Quella che, passato il clamore mediatico, regala riduzioni o sconti di pena a criminali e potenz… - buronjek : RT @GiorgiaMeloni: Questa non è Giustizia. Quella che, passato il clamore mediatico, regala riduzioni o sconti di pena a criminali e potenz… - elenaruggeri2 : RT @GiorgiaMeloni: Questa non è Giustizia. Quella che, passato il clamore mediatico, regala riduzioni o sconti di pena a criminali e potenz… - FreddiRossetto : RT @GiorgiaMeloni: Questa non è Giustizia. Quella che, passato il clamore mediatico, regala riduzioni o sconti di pena a criminali e potenz… - canaledieci : Nuovo processo per il ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo -