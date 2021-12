Manuel Bortuzzo e Lulù insieme nella Love Boat: ecco cosa è accaduto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Manuel Bortuzzo e Lulù sempre più innamorati In questi giorni abbiamo assistito al riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Proprio il nuotatore infatti ha capito i suoi sbagli e i suoi errori, e così durante una conversazione a cuore aperto con la Principessa ha affermato: “Adesso le cose sono cambiate. Sento che ci siamo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 15 dicembre 2021)sempre più innamorati In questi giorni abbiamo assistito al riavvicinamento traSelassié. Proprio il nuotatore infatti ha capito i suoi sbagli e i suoi errori, e così durante una conversazione a cuore aperto con la Principessa ha affermato: “Adesso le cose sono cambiate. Sento che ci siamo L'articolo proviene da Novella 2000.

