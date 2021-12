Manolas fermato dalla Guardia di Finanza: trasportava oltre 20 mila euro in contanti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Momento da dimenticare per Kostas Manolas, il difensore del Napoli non è più un calciatore fondamentale per Luciano Spalletti anche a causa di qualche infortunio di troppo e potrebbe lasciare gli azzurri a gennaio. Adesso si sono verificati problemi anche fuori dal campo. Secondo quanto riporta il ‘Corriere del Mezzogiorno’ Manolas è stato fermato dalla Guardia di Finanza all’aeroporto di Capodichino prima della partenza per la Grecia, il difensore trasportava una somma di denaro superiore al limite di 20 mila euro imposto dalla normativa antiriciclaggio. Il motivo del viaggio sarebbe di tipo medico, anche se il calciatore è risultato a disposizione di Spalletti nell’ultima partita di campionato contro ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Momento da dimenticare per Kostas, il difensore del Napoli non è più un calciatore fondamentale per Luciano Spalletti anche a causa di qualche infortunio di troppo e potrebbe lasciare gli azzurri a gennaio. Adesso si sono verificati problemi anche fuori dal campo. Secondo quanto riporta il ‘Corriere del Mezzogiorno’è statodiall’aeroporto di Capodichino prima della partenza per la Grecia, il difensoreuna somma di denaro superiore al limite di 20impostonormativa antiriciclaggio. Il motivo del viaggio sarebbe di tipo medico, anche se il calciatore è risultato a disposizione di Spalletti nell’ultima partita di campionato contro ...

