Manchester City, il primo obiettivo per l’attacco è Vlahovic (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Manchester City si inserisce nella corsa a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo tenuto sott’occhio da Pep Guardiola Secondo quanto riferito da Repubblica, Pep Guardiola avrebbe fatto un nome per rinforzare l’attacco del suo Manchester City: Dusan Vlahovic. Il centravanti della Fiorentina ha superato nelle gerarchie Harry Kane, con il club inglese che potrebbe muoversi già a gennaio. Aumenta la concorrenza per le squadre italiane, a cui il nome della punta viola è accostato da diversi mesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilsi inserisce nella corsa a Dusan. L’attaccante serbo tenuto sott’occhio da Pep Guardiola Secondo quanto riferito da Repubblica, Pep Guardiola avrebbe fatto un nome per rinforzaredel suo: Dusan. Il centravanti della Fiorentina ha superato nelle gerarchie Harry Kane, con il club inglese che potrebbe muoversi già a gennaio. Aumenta la concorrenza per le squadre italiane, a cui il nome della punta viola è accostato da diversi mesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

