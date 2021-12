Mamma, ho perso l'aereo è il film di Natale più amato dagli italiani (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Secondo uno studio, realizzato da Facile.it sulle pellicole cinematografiche delle feste, . : a rivelarlo è il risultato dell'indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat, e che, con il 15,3% delle preferenze, ha incoronato regina la pellicola interpretata da Macaulay Culkin. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, ha dimostrato come sebbene girati diversi anni fa, molti film siano per tanti italiani, a prescindere dall'età dello spettatore, ancora sinonimo di feste natalizie. Dopo Mamma, ho perso l'aereo, si posizionano sul podio Una poltrona per due (12%) e Miracolo nella 34º strada … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Secondo uno studio, realizzato da Facile.it sulle pellicole cinematografiche delle feste, . : a rivelarlo è il risultato dell'indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat, e che, con il 15,3% delle preferenze, ha incoronato regina la pellicola interpretata da Macaulay Culkin. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, ha dimostrato come sebbene girati diversi anni fa, moltisiano per tanti, a prescindere dall'età dello spettatore, ancora sinonimo di feste natalizie. Dopo, hol', si posizionano sul podio Una poltrona per due (12%) e Miracolo nella 34º strada …

Advertising

gattone65762272 : RT @_bikeyz_: Mamma ho perso l'aereo, mi sono smarrito a #Sbramato #cinesbramato - CotoletteP : A me Andrea fa così ridere sembra un bambino che ha appena perso la mamma - Agenparl : Film di Natale: Mamma ho perso l'aereo il più amato dagli italiani) - - icittadini : Asti:organizzazione di volontariato Incompagnia Onlus presenta MAMMA HO PERSO IL NATALE - AresBraccia : @ElGusty99523701 Risponderò come in: MAMMA HO PERSO L'AEREO... ?? -