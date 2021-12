“Mai Stati Uniti”, i fratelli on the road dei Vanzina stasera in tv (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Voi cinque siete fratelli”. Questa enunciazione cambierà per sempre la vita di ignari, inconsapevoli, parenti di sangue. “Mai Stati Uniti” stasera in tv, da Monte Mario fino a Las Vegas, dai fagioli con le cotiche agli Hot dog. I fratelli Vanzina tornano negli States. Lontani quei tempi, in cui Christian De Sica era Don Buro da Ceprano, guida di liceali eccitati oltreoceano, con tutti i suoi San Crispino e Gerolamo nell’intercalare; e Lorenzo Colombo alias Massimo Boldi, con i suoi fagioli alla John Wayne, ‘sognava la California‘. Il gusto un po’ amaro di cose perdute, per dirlo in musica. Ma il clima da vacanza a stelle e strisce si respira dal deserto, con le note dell’armonica e la macchina pick up sulle dune, fino ai laghi dell’Arizona. Stati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Voi cinque siete”. Questa enunciazione cambierà per sempre la vita di ignari, inconsapevoli, parenti di sangue. “Maiin tv, da Monte Mario fino a Las Vegas, dai fagioli con le cotiche agli Hot dog. Itornano negli States. Lontani quei tempi, in cui Christian De Sica era Don Buro da Ceprano, guida di liceali eccitati oltreoceano, con tutti i suoi San Crispino e Gerolamo nell’intercalare; e Lorenzo Colombo alias Massimo Boldi, con i suoi fagioli alla John Wayne, ‘sognava la California‘. Il gusto un po’ amaro di cose perdute, per dirlo in musica. Ma il clima da vacanza a stelle e strisce si respira dal deserto, con le note dell’armonica e la macchina pick up sulle dune, fino ai laghi dell’Arizona....

Advertising

DSantanche : Dopo aver firmato un articolo molto coraggioso contro la stampa che minimizza l’uccisione negli Stati Uniti di Davi… - GuidoDeMartini : ???? CAGLIARI 11 DICEMBRE, VIA ROMA h 16.30 ????Con oggi i sabati contro obbligo vaccinale e pass sono 2??1?? MAI in IT… - Ale1230212673 : @123777999966s @BerrettaGiulio @MariaP36571316 @krimarty @PatriziaStop @cbc8893 @Caterin95368241 @pazzodieligreg La… - Stefano_Sedrani : RT @MattiaPertoldi: Ieri i bifolchi hanno imbrattato i muri della Ellero a Udine con scritte no vax. Questa mattina i deliri erano già stat… - nemo87 : Comunque, ad occhio, i tre attori potrebbero non essere mai neppure stati nello stesso posto nello stesso momento,… -