Mafia la Toscana, "luogo privilegiato per la malavita. Domina la camorra" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Firenze, 15 dicembre 2021 - La Toscana si conferma uno dei territori privilegiati per attività di riciclaggio e reati economico - finanziari su larga scala secondo il 'Quinto Rapporto sui fenomeni di ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Firenze, 15 dicembre 2021 - Lasi conferma uno dei territori privilegiati per attività di riciclaggio e reati economico - finanziari su larga scala secondo il 'Quinto Rapporto sui fenomeni di ...

Advertising

sictwit : RT @corrierefirenze: La ha rivelato il quinto rapporto sulle infiltrazioni criminali in Toscana redatto dalla Normale di Pisa e relativo al… - marziofatucchi : RT @corrierefirenze: La ha rivelato il quinto rapporto sulle infiltrazioni criminali in Toscana redatto dalla Normale di Pisa e relativo al… - corrierefirenze : La ha rivelato il quinto rapporto sulle infiltrazioni criminali in Toscana redatto dalla Normale di Pisa e relativo… - Aldosavar : RT @rep_firenze: Mafia, la Toscana infiltrata soprattutto dalla camorra: seconda in Italia per caporalato [aggiornamento delle 15:38] https… - rep_firenze : Mafia, la Toscana infiltrata soprattutto dalla camorra: seconda in Italia per caporalato [aggiornamento delle 15:38] -