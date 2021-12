Lutto nella musica: morta la mente dietro We Are the World (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È morto Ken Kragen, prolifico manager e produttore musicale. Era stata la mente dietro il singolo di beneficienza We Are the World. Aveva 85 anni. Ken Kragen (Getty Images)È venuto a mancare ieri, martedì 14 dicembre 2021, Ken Kragen. L’uomo aveva 85 anni e il decesso è avvenuto nella sua casa di Brentwood, in California. La conferma della morte è stato data dal magazine Variety dietro l’annuncio del portavoce e amico Cheryl J. Kagan. È stato lui l’ideatore e organizzatore di numerosi progetti umanitari come il singolo di successo We Are The World. Kragen era il produttore di Smothers Brothers Comedy Hour ed era anche il manager personale di artisti del calibro di Kenny Rogers, Lionel Richie e molti altri. Lutto ... Leggi su chenews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È morto Ken Kragen, prolifico manager e produttorele. Era stata lail singolo di beneficienza We Are the. Aveva 85 anni. Ken Kragen (Getty Images)È venuto a mancare ieri, martedì 14 dicembre 2021, Ken Kragen. L’uomo aveva 85 anni e il decesso è avvenutosua casa di Brentwood, in California. La conferma della morte è stato data dal magazine Varietyl’annuncio del portavoce e amico Cheryl J. Kagan. È stato lui l’ideatore e organizzatore di numerosi progetti umanitari come il singolo di successo We Are The. Kragen era il produttore di Smothers Brothers Comedy Hour ed era anche il manager personale di artisti del calibro di Kenny Rogers, Lionel Richie e molti altri....

Advertising

storie_italiane : Catania, nella chiesa della Sacra Famiglia i funerali di Jenny: lutto cittadino deciso dal sindaco #storieitaliane… - palermomaniait : Lutto nella politica palermitana, è morto Alessio Campione - - News24_it : Lutto nella politica palermitana, è morto Alessio Campione - - provinciasulcis : Il mondo del giornalismo e della scuola è in lutto per la scomparsa di Giorgio Augusto Orrù. 73 anni, collega per a… - itsjustinshope : Aveva immerso le dita nella corrente, aveva tenuto in mano il suo vortice potente. Lei era la Regina del Lutto, e n… -