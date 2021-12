Luigi Liguori: «Il Napoli mi ha inserito nell’affare Osimhen per fare plusvalenza, al Lille non sono mai andato» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Repubblica intervista Luigi Liguori, attaccante classe 1998 inserito dal Napoli nell’operazione Osimhen insieme al terzo portiere azzurro, Karnezis, e ad altri due giovani. Nello scambio complessivo di 20 milioni, che si sommavano ai 70 sborsati per l’attaccante nigeriano, Liguori fu valutato 4 milioni. Liguori racconta la sua verità. All’epoca Liguori giocava in prestito alla Fermana, in Serie C. «A giugno mi chiamò il Napoli e mi disse: vieni a Castel Volturno, dobbiamo parlare. Siamo andati io e il mio procuratore, la società ci ha offerto due opzioni: potevo rinnovare per un anno e restare, o accettare di andare al Lille e firmare per tre anni, entrando nell’operazione Osimhen. Voi che avreste ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Repubblica intervista, attaccante classe 1998dalnell’operazioneinsieme al terzo portiere azzurro, Karnezis, e ad altri due giovani. Nello scambio complessivo di 20 milioni, che si sommavano ai 70 sborsati per l’attaccante nigeriano,fu valutato 4 milioni.racconta la sua verità. All’epocagiocava in prestito alla Fermana, in Serie C. «A giugno mi chiamò ile mi disse: vieni a Castel Volturno, dobbiamo parlare. Siamo andati io e il mio procuratore, la società ci ha offerto due opzioni: potevo rinnovare per un anno e restare, o accettare di andare ale firmare per tre anni, entrando nell’operazione. Voi che avreste ...

"Lille? Non ci sono mai stato". Mentre lo dice, Luigi Liguori, attaccante, classe 1998, ripensa ai 17 mesi in cui è passato dall'illusione dell'Europa League alla realtà dell'Eccellenza campana. Ricordate l'operazione Osimhen? Il Napoli ha ...

