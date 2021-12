L'Ue: "Le restrizioni italiane ai viaggi siano di breve durata" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le misure restrittive ai viaggi decise dall'Italia (tamponi per i vaccinati e quarantena per i non vaccinati) devono restare in vigore 'per un breve periodo'. A dirlo è un portavoce della Commissione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le misure restrittive aidecise dall'Italia (tamponi per i vaccinati e quarantena per i non vaccinati) devono restare in vigore 'per unperiodo'. A dirlo è un portavoce della Commissione ...

Advertising

princess211110 : RT @OrtigiaP: SI È SVEGLIATA LA UE ? Ingiustificate le restrizioni italiane sulla base della situazione reale in merito al greenpass ????… - Marina73155162 : RT @OrtigiaP: SI È SVEGLIATA LA UE ? Ingiustificate le restrizioni italiane sulla base della situazione reale in merito al greenpass ????… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: L'Ue: 'Le restrizioni italiane ai viaggi siano di breve durata' #ue - tiber_h : RT @OrtigiaP: SI È SVEGLIATA LA UE ? Ingiustificate le restrizioni italiane sulla base della situazione reale in merito al greenpass ????… - Nicolet84520681 : RT @OrtigiaP: SI È SVEGLIATA LA UE ? Ingiustificate le restrizioni italiane sulla base della situazione reale in merito al greenpass ????… -