Lucia Bramieri sui social si scaglia contro la sanità italiana

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)la. «Ora mia mamma è in buone mani, ma prima… Farò i nomi» Non è la prima volta che la hair stylist prende la parola su temi delicati come lapubblica, ma se prima il dibattito era legato al Covid e all’opportunità di escludere o meno dai talk show

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lucia Bramieri

Il Mattino

contro la sanità italiana. Non è la prima volta che la hair stylist prende la parola su temi delicati come la sanità pubblica, ma se prima il dibattito era legato al Covid e all'...ha denunciato sui social media un caso (a suo dire) di malasanità che ha visto come sfortunata protagonista sua mamma. Procediamo con ordine: soltanto poche ore fa, su Instagram, la ...Lucia Bramieri contro la sanità italiana. Non è la prima volta che la hair stylist prende la parola su temi delicati come la sanità pubblica, ma se prima il dibattito era ...Lucia Bramieri denuncia su Instagram un caso di presunta malasanità che ha riguardato la madre malata: "Ora all'ospedale Niguarda è seguita, ma prima..." ...