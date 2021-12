Luca Piscopo morto dopo il sushi a Napoli | intervista alla mamma | «Giustizia per mio figlio | chi ha sbagliato ora paghi»

Advertising

Morto dopo un'intossicazione alimentare dovuta a una cena a base di sushi. Saranno i risultati dell'autopsia a fare luce sulle cause del decesso di, un ragazzo napoletano di 15 anni, sulla quale sta indagando la Procura di Napoli che contesta a un ristoratore di nazionalità cinese e a un medico di base il reato di omicidio colposo. ..., 15 anni, è morto a Napoli qualche giorno dopo avere mangiato sushi con alcune amiche in un locale del Vomero con la formula all you can eat: con soli sedici euro pesce crudo e riso ...«Stava bene fisicamente, certo che stava bene, in tutti i sensi: aveva la vita davanti, era un ragazzo solare, di cui tutti noi andavamo fieri». Volto straziato dal dolore, ...Napoli, il ragazzo la sera ha cominciato a stare male ma i farmaci non sono serviti a nulla. Indagati il ristoratore e il medico di famiglia ...