Love is in the air, anticipazioni oggi 15 dicembre: Eda torna alla Art Life (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Love is in the Air, anticipazioni oggi mercoledì 15 dicembre, terzo appuntamento della settimana che va in onda intorno alle 16.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul, arrivata alla seconda stagione? La puntata e tutte le altre della serie ricordiamo, è possibile rivederle anche su Mediaset Infinity in diretta streaming e on demand. Che accadrà ai due protagonisti? Eda torna alla Art Life dopo che Serkan l'ha obbligata a raggiungerlo. Sarà una giornata tranquilla dove i due protagonisti ritroveranno la loro armonia. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50.

