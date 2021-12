Love is in the Air, anticipazioni oggi 15 dicembre: Eda insieme a Serkan alla Art Life (Di mercoledì 15 dicembre 2021) anticipazioni della puntata mercoledì 15 dicembre di Love is in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50, dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda nel 154esimo episodio italiano della seconda stagione della soap? Eda è costretta a recarsi alla Art Life per ridisegnare i progetti insieme al Bolat. Intanto Aydan è sconvolta dal Leggi su solodonna (Di mercoledì 15 dicembre 2021)della puntata mercoledì 15diis in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50, dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadràed Eda nel 154esimo episodio italiano della seconda stagione della soap? Eda è costretta a recarsiArtper ridisegnare i progettial Bolat. Intanto Aydan è sconvolta dal

Advertising

giulianabianco4 : RT @fashionsoaptv: Arriva il primo vero calo per Love is in the air 2. Spero che sia stato solo un caso isolato...?? #loveisintheair #EdSer… - shareattiva : RT @Skery_Movie: Se anche Pomeriggio5 News mi va bene dopo il botto di #Mattino5News sono pronti: - Uomini e Donne News - Caduta Libera New… - pizza_love_me : RT @italianarmyfam_: ?? Performance completa di My Universe a The Voice ?????? I BTS sono apparsi sul palco insieme ai Coldplay sotto forma d… - VENX1AO : @i6shoyo paola ja penso q love in the dark da adele eh kaeluc - ackxermxn : @share_the_love_ io vado oggi -