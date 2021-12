Love is in the air, anticipazioni 16 dicembre: la verità su Kiraz (Di mercoledì 15 dicembre 2021) anticipazioni Love is in the Air prossima puntata giovedì 16 dicembre. Aydan scopre la verità su Kiraz: cosa succederà adesso? Kiraz (Love is in the air)In queste prime puntata della seconda stagione stiamo ripercorrendo le vicende dei protagonisti nei 5 anni intercorsi tra l’interruzione dei fatti raccontati e la ripresa della trama. Nel lasso di tempo intercorso Serkan ha continuato a gestire la sua attività ed ora è in espansione mentre Eda è diventata madre ed ha lasciato alle spalle il passato. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Il nuovo incontro tra i due riapre la possibilità di rivederli insieme e che possa nascere nuovamente l’amore. Cose non dette e segreti nascosti però potrebbero ostacolare il progetto di un ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 15 dicembre 2021)is in the Air prossima puntata giovedì 16. Aydan scopre lasu: cosa succederà adesso?is in the air)In queste prime puntata della seconda stagione stiamo ripercorrendo le vicende dei protagonisti nei 5 anni intercorsi tra l’interruzione dei fatti raccontati e la ripresa della trama. Nel lasso di tempo intercorso Serkan ha continuato a gestire la sua attività ed ora è in espansione mentre Eda è diventata madre ed ha lasciato alle spalle il passato. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Il nuovo incontro tra i due riapre la possibilità di rivederli insieme e che possa nascere nuovamente l’amore. Cose non dette e segreti nascosti però potrebbero ostacolare il progetto di un ...

