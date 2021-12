Lotta al Covid, allo Spallanzani di Roma i primi vaccini somministrati ai bambini (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – I primi bambini della fascia 5-11 anni hanno ricevuto il vaccino Covid in Italia. I primi 5 bimbi sono stati vaccinati all’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. “Hanno tra i 6 e i 9 anni”, ha annunciato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che oggi all’Inmi ha dato il via, insieme al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, alla somministrazione del vaccino anti-Covid nella fascia 5-11 anni. Il Lazio è la prima Regione a partire, le altre inizieranno domani. “Sono molto soddisfatto – ha detto l’assessore – I nostri operatori si sono trasformati in clown per far vivere questo momento ai bambini come una festa”. “Oggi vaccineremo i primi 70 ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 dicembre 2021)– Idella fascia 5-11 anni hanno ricevuto il vaccinoin Italia. I5 bimbi sono stati vaccinati all’Istituto nazionale malattie infettive Lazzarodi. “Hanno tra i 6 e i 9 anni”, ha annunciato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che oggi all’Inmi ha dato il via, insieme al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, alla somministrazione del vaccino anti-nella fascia 5-11 anni. Il Lazio è la prima Regione a partire, le altre inizieranno domani. “Sono molto soddisfatto – ha detto l’assessore – I nostri operatori si sono trasformati in clown per far vivere questo momento aicome una festa”. “Oggi vaccineremo i70 ...

salernonotizie : Lotta al Covid: c’è l’ok al potenziamento del centro vaccinale di Agropoli - ladyrosmarino : RT @spiritodelbosco: ??????MANIFESTAZIONE NAZIONALE a #TORINO, SABATO 18 DICEMBRE, ore 15, Piazza Catello. #Libertà #Patria #Costituzione… - AlessandraRapi : In questo momento l'Italia è un modello in Europa..x la lotta contro il Covid e per la ripresa economica, l. Unità… - sadape54 : Omicron, oggi più attuale che mai appello a non lasciare sola l’Africa nella lotta al Covid-19 - dancoltrinari : RT @dancoltrinari: Venerdì 17 dicembre, presso il Sirigaita, rua dos anjos 12 f, ore 19, Lisbona è un'assurda speranza si presenta nuovame… -